Kerkük'te 23 Nisan Coşkusu: Türkçe Eğitim Veren Okullarda Etkinlik Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla Kerkük Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Türkçe Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe eğitim müdürlüğü yetkilileri, müfettişleri, yerel yetkililer, yüzlerce öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed İbrahim, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Atamızdan bize kalan bu yadigar bayramı her yıl çocuklarımızla birlikte kutluyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahim, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin Irak'ta yoğunlukla yaşadıkları tüm yerlerdeki Türkmen çocuklarının bayramını kutladı.

Özellikle Saddam rejiminin devrildiği 2003'ten sonra Irak'ta 23 Nisan çocuk bayramının kutlandığını hatırlatan İbrahim, ülkedeki Türkçe eğitim veren tüm okulların bu kutlamayı her yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi basına yaptığı açıklamada, bu muhteşem ve güzel günün Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bir armağanı olduğunu bildirdi.

Dünyanın neresinde Türk varsa bu ata yadigarı ve armağanına sahip çıkması gerektiğin belirten Vindvi, bu güzel günü kutlamak ve yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını aktardı.