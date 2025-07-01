Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Uluslararası Kerkük Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 23.30 sularında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füze havalimanına düştü.

1 KİŞİ YARALANDI, YANGIN ÇIKTI

Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu. Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesince yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Pist ya da havalimanının diğer tesislerinde herhangi bir hasar kaydedilmedi.