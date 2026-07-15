Irak Hava Yolları Kerkük-Antalya seferlerini başlattı

Irak Hava Yolları'nın Kerkük'ten Antalya'ya ilk tarifeli seferi bugün gerçekleştirildi.

Kerkük Havalimanı Basın Büro Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ten Antalya'ya ilk tarifeli uçuşun bugün başladığını söyledi.

Samed, Irak Hava Yolları'na ait uçağın Bağdat'tan hareket ederek Kerkük'e indiğini, ardından Antalya Havalimanı'na uçtuğunu belirtti.

Seferlerin haftada bir gün karşılıklı düzenleneceğini ifade eden Samed, uçuş sayısının ilerleyen dönemde aşamalı olarak artırılmasının planlandığını kaydetti.

Samed, Irak Hava Yolları'na ait uçağın Kerkük Havalimanı'ndan saat 14.30'da Antalya'ya hareket ettiğini aktardı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanının katılımıyla hizmete açılmış, aynı yıl içinde de Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmıştı.