Kerim Köyü'nde Su Sayacı Uygulaması Başlatıldı

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kerim köyünde, kaynakların verimli kullanımı ve su israfının önlenmesi amacıyla 86 haneye su sayacı bağlandı. Projeye dair detaylar, Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Gökçe tarafından köy sakinlerine aktarıldı.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kerim köyüne 86 haneye su sayacı bağlandı.

Sinop Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından köylerde uygulanan su sayacı uygulamasıyla israfının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve vatandaşlarda tasarrufu bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kaynakların verimli kullanımı için başlatılan çalışma kapsamında Dikmen ilçesine bağlı Kerim köyüne 86 haneye su sayacı takıldı.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Gökçe, köy sakinleriyle bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı.

Doğancı, su sayaçları sayesinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
