Haberler ›› Güncel ›› Keremcem Uzun Bir Aradan Sonra İlk Konserini Verdi

Keremcem Uzun Bir Aradan Sonra İlk Konserini Verdi

Keremcem, uzun bir aradan sonra ilk konserini gerçekleştirdi ve yeni teklisi Molekül'ü de seslendirdi. Konserde eski ve yeni hitlerinin yanı sıra sürpriz coverlar da seslendiren sanatçı, Şubat ayında çıkacak albümünden hiç duyulmayan 4 şarkıyı da repertuvarına ekledi. Konser alanı, Keremcem'in sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya yanıt veren binlerce hayranıyla dolup taştı.