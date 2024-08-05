Kerem Kınık'ın kızı hakkında iddianame düzenlendi

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Olayda, motosiklette arkada oturan Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi'nde seyir halindeyken Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim'in, kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer'e çarptığı anlatıldı.

İddianamede, müşteki Yavuz Selim'in ve kullandığı motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarptığı, Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları, Batın Barlas Çeki'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralandıkları aktarıldı.

İddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in, kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Batın Barlas Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" de yer aldı.

Yavuz Selim Öztürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı soruşturma yürütüldüğü, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, müştekilerin şikayeti, şüpheli savunması ile tüm dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. İddianemede, Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, Fatma Zehra Kınık'ın ABD'ye kaçtığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddia ise doğrulanmadı. Kınık'ın İstanbul'da olduğu belirtildi.