Yalova'da 7 yıl önce tüfekle vurulan çocuğun ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanması sürüyor

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak ölümüne ilişkin arkadaşı ile arkadaşının annesi ve dayısının yargılanmasına devam edildi.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklardan şu an 18 yaşında olan maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B, bulunduğu Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Anne S.B. ile dayı R.B. duruşmada yer almadı.

Olayda hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın annesi Rahime ve babası Halil Karakaya ile iki tarafın avukatları da salonda hazır bulundu.

F.B, olay günü evlerinin önündeki taburede oturan Kerem Karakaya ile oyun oynamaya başladıklarını anlattı.

Kerem'in elindeki sopayı silah gibi yaptığını belirten F.B, şöyle konuştu:

"Kapıda sokak kedileri vardı, onlara doğrulttu. Ben tüfeği bir önceki gün odunlukta görmüştüm. Tüfeği odunluğun oradan aldım. Daha önce ben bu tüfeği kullanmadım özelliklerini de bilmem. Annem genelde kuşlara ateş ederdi bu tüfekle. Ben sadece tetiğe nasıl basıldığını ve bir tetiğin bozuk olduğunu biliyorum. Bunu da annem kovanları çıkartırken söylemişti oradan biliyorum. Hangi tetik bozuk onu hatırlamıyorum. Bu tüfek normalde evin içinde göremeyeceğimiz bir yerde duruyordu. Tüfeği aldım, Kerem'le aramızda 2-3 adım mesafe vardı. Tüfeği aldığımda kemer hizasına kadar kaldırabildim. Ben tetiğe bastım, ateş aldı. Sonra ben bağırıp ağladım. Kerem'le o an aramızda konuşma olmadı. Çok korkmuştum kapıya vurdum, ilk annem geldi. O da bağırıp ağladı. Annem sesi duyarak geldi. En son dayım çıktı dışarı. Hemen ambulansı aradı. Kapıyı çalmadan önce tüfeği bırakmıştım. Kerem'le aramızda bir husumet yoktu. Ailelerimiz arasında da yoktu."

Sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan dosyaya konu tüfeğin olay sırasında 11 yaşında olan F.B.'nin kaldırma, atışa hazırlama, kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin bulunup bulunmayacağı hususunda rapor istenmesini kararlaştırdı.

Heyet, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden de gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, dosyaya girecek raporların beklendiğini, aradan geçen yılların sonunda halen tutuklama olmadığını söyledi.

Tutuklama talebinin kabul edilmemesine rağmen duruşmanın iyi geçtiğini anlatan Tankut, "F.B, çok rahat bir şekilde olay yerinde olmadığını çelişkili ifadelerle bize gösterdi. Mahkeme heyeti tekrar S.B'yi dinlemek istiyor. O zaman karar verecekler diye düşünüyorum. Adli tıptan F.B.'nin bu tüfeği kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin gelecek raporu bekleniyor. Olay yerinde bulunan tüfeğin kartuşu ve maktul Kerem Karakaya'nın kafasında olan yaradaki saçmanın kullanılan tüfekten çıkıp çıkmadığıyla ilgili inceleme yapılacak." ifadesini kullandı.

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ile babası Halil Karakaya davanın bir an önce sonuçlanmasını istediklerini kaydetti.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya (12), evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

F.B.'nin annesi S.B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Anne S.B.'nin yargılandığı dava devam ederken, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine Serpil B. ve olay sırasında evde bulunan kardeşi R.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.