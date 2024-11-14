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Kerem Balin ve Fenomen Sevgilisi Nehir Ayaz'a Fuhuş Davası

Kerem Balin ve Fenomen Sevgilisi Nehir Ayaz'a Fuhuş Davası
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Ataşehir'deki masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan operasyonda, YouTube fenomeni Kerem Balin ve sevgilisi Nehir Ayaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eski sevgili Nehir Ayaz, ihbarda bulunarak çeteyi çökerttiğini açıkladı.

Ataşehir'de fuhuş ihbarı üzerine bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası YouTube Kerem Balin'in salon sahibi olduğu öğrenildi. Balin ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek' suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ataşehir'de geçen yıl Ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapılıyor ihbarı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Geçen şubat ayında soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve tutuklanan 4 şüphelinin YouTube Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu öğrenildi. Olayı ihbar eden kişinin eski sevgili Nehir Ayaz olduğu anlaşıldı.

İÇİNDE OLDUĞU ÇETEYİ ÇÖKERTEN, ESKİ SEVGİLİ

Kendisinin de içinde olduğunu ifade eden eski sevgili Nehir Ayaz, "Kadınları pazarlamak için salona gelecek müşterileri kendi şahsi Instagram adresimden iletişim kurarak buluyorum. İçinde olduğum çeteyi çökertmek için ihbar yapan benim. Balin'le birlikte olduğum süre içinde Denizli'de fuhuş yaptım, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığm paradan bana da pay veriyordu. Balin'in kuzeni ve eniştesi de müşterilerin ulaşımını yapıyor ve onlar da pay alıyor. Bir süre sonra ayrıldılar fakat para almaya devam ettiler. Daha sonra Balin, İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp, masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazanmaya başladılar. Ben bu durumu polise şikayet ettim" dedi.

'İŞ YERİMİ ÖĞRENDİKTEN SONRA BENİ TACİZ ETTİ'

Kerem Balin, "Nehir ile klip çekimleri yapıyorduk. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

'TAKINTILIYDI, ASILSIZ İHBARDA BULUNDU'

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise, "4 arkadaş salonu ortak açtık. Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

7 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında YouTube Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek' suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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