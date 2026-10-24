Kerek'teki kilise saldırısında 7 kişi öldü, Ürdün'de 3 günlük yas ilan edildi

Kerek'teki kilise saldırısında 7 kişi öldü, Ürdün'de 3 günlük yas ilan edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Başbakan Cafer Hasan, saldırıda ölenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu ve bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
Ürdün'de, Kerek kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kiliseye yönelik saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Hasan, ülkede bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA