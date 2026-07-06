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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve daha sonra ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için dünden bu yana çalışma yürütüldü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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