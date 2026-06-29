Balıkesir'de kafası boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Vatandaşlar tarafından bulunarak Kepsut İtfaiye Grup Amirliğine getirilen kedinin kafasının plastik boruya sıkıştığı belirlendi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu plastik boru kesilerek çıkarıldı.
Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın