Haberler

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Belediyesi, sokak hayvanları için modern bir barınak inşa ediyor. 14 bin 497 metre kare alanda yapılacak barınak, 1500 hayvana ev sahipliği yapacak ve çeşitli yaşam alanları sunacak.

Kepez Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern koşullarda yaşamalarını amaçlayan hayvan barınağı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 14 bin 497 metre kare alana inşa edilecek barınak, modern ve doğa ile uyumlu yapısıyla hayvanlar için önemli bir yaşam alanı olacak.

Barınak içerisinde, yönetim binası, veterinerli muayene ve tedavi binası, hayvan bakım binası, misafirler için otopark ve etkinlik alanları, korunmaya muhtaç hayvanlar için 3 barınma alanı ve 5 doğal yaşam alanı yer alacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayvanlar için yapabilecekleri en güzel adımın doğal yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanayan yarayı en kısa sürede sevgiyle saracaklarını aktaran Kocagöz, "Burası, Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen yaklaşık 15 bin dönümlük bir alan. Aşama aşama inşa ediyoruz. Burada hiçbir ağaca zarar verilmedi, tamamen boş ve taşlık bir alan. Yaklaşık 1500 hayvan kapasiteli bir barınak olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.