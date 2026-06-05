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Kepez'de kadınlara yönelik farkındalık atölyesi düzenlendi

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Kepez Belediyesi, kadınların psikoloji ve hukuk alanında karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalık atölyesi düzenledi. Atölyede toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet türleri ve hukuki yollar ele alındı.

Kepez Belediyesince kadınların karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalık atölyesi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların psikoloji ve hukuk alanlarında karşılaştıkları konulara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde yapıldı.

Uzman klinik psikolog Gamze Gökkaya Kaşlıca ve avukat Ayşe Evrim Zeybek Akçay, katılımcıları toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkeklerden beklenen davranışlar, şiddet türleri, şiddet karşısında izlenebilecek hukuki yollar hakkında bilgilendirdi.

Atölyede şiddet türleri psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirildi.

Kaşlıca, Türk toplumunda gelenek, göreneklerle öğrenilen bazı davranışların kız ve erkek çocuklarından beklenen rolleri şekillendirdiğini kaydetti.

Akçay da şiddet durumlarında öncelikli meselenin dava açmak değil, kişinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Atölye, haziran boyunca farklı noktalarda devam edecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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