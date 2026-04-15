Kepez'de 12 yıl aradan sonra yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı

Kepez'de 12 yıl aradan sonra yeniden kurulacak olan er meydanı için hazırlık yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi, 12 yıl aradan sonra er meydanı heyecanını 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Antalyalılara yaşatacak.

Başkan Mesut Kocagöz, er meydanının kurulduğu Duacı Mahallesi'ndeki Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda incelemelerde bulunarak güreş alanı, tribünler, seyirci düzeni ve ulaşım yollarındaki hazırlıkları yerinde denetledi.

Kepez'de yağlı pehlivan güreşleri heyecanını yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kocagöz, "Heyecanlıyız, tam 12 yıl sonra ata sporumuzu yeniden er meydanında hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreç bizim için sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürümüzü ve geleneğimizi yeniden canlandırma sorumluluğudur." dedi.

19 Nisan Pazar günü yapılacak 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanı, Kepez Belediyesi'nin başpehlivan imza töreniyle başladı.

Ali Gürbüz Kepez adına er meydanına çıkacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş