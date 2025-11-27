Haberler

Kepez Belediyesi Yangın Sonrası Aileye Yardım Eli Uzattı

Kepez Belediyesi Yangın Sonrası Aileye Yardım Eli Uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın nedeniyle hasar gören bir ev, Kepez Belediyesi tarafından onarıldı. Aileye sosyal destek paketleri sunulurken, Başkan Kocagöz, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurguladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın nedeniyle hasar gören ev, Kepez Belediyesince onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 3 çocuğuyla yaşayan Zeynep Aktaş'ın sosyal medyadan kısa bir süre önce yangın çıkan evde zor şartlarda yaşadıklarını belirtip yardım istemesi üzerine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Evde önce inceleme yapan ekipler tarafından duvardaki is izleri temizlendi, zarar gören yüzeyler onarılarak boyandı. Halı ve perdeleri değiştirilen evde çocuklar için bir oda hazırlandı.

Evin elektrik ve su tesisatı onarıldı, camlar değiştirildi. Eski eşyalar atıldı ve yerine yeni eşyalar konuldu. Ev temizlendikten sonra aileye teslim edildi.

Ayrıca Kepez Belediyesince aileye kapsamlı bir sosyal destek paketi sunuldu, gıda alışverişi için kart verildi, çocuklara kıyafet desteği de sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kocagöz, Kepez'de sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet ettiklerini belirtti.

İlçede bir çocuğun bile yatağa aç girmemesi için canla başla çalıştıklarını aktaran Kocagöz, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi her ailemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her yardım çağrısına duyarlılık gösteriyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda büyüyebilmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Geniş kapsamlı sosyal destek hizmetlerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."

Evi onarılan Aktaş da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.