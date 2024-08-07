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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışı yasağı talebi reddedildi

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Antalya'da teleferik kazası davasında tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışı yasağı kaldırılma talebi reddedildi. Kocagöz, ikinci duruşmaya encümen toplantısı nedeniyle katılamadı.

ANTALYA'da teleferik kazası davasında tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ikinci duruşmaya encümen toplantısı nedeniyle katılamadı. Kocagöz'ün avukatının, Başkan Kocagöz'ün yurt dışı yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada ölen Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi sanık olarak yer aldı. Savcılık, 12 sanığın, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

7'Sİ ASLİ, 5'İ TALİ KUSURLU

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip Kemal Bahadır, Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi Kaplan'ın asli kusurlu; Orhan Karaoğlan, Kazım Kılıç, Hüseyin Ay, Özgür Ermiş ve Aziz Azizoğlu'nun tali kusurlu olduğunun kabul edildiği kaydedildi. Savcılık, sanıkların 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan Mesut Kocagöz, mazeret bildirip duruşmaya katılmadı. Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM, 'GEÇMİŞ OLSUN' BİLE DENİLMEDİ'

Şikayetçi Özlem Şahin, teleferik kazasında yaşanan zorlu süreci anlattı. 28 No'lu kabinde olduklarını aktaran Şahin, 8 kişilik kabine 4 arkadaşıyla bindiğini belirterek, "Belli bir süre gittikten sonra çok uzaklaşmadan teleferik durdu. Kısa süre durduk. Hareket etmeye başladı. Direğin sallandığını gördüm. Biz sallanınca aşağıya doğru inmeye başladık. Bir kısmını hatırlamıyorum. Yere düştük. Kaburgalarım battığı için bir süre nefes alamadım. Her yerim kırıldı. Bizi görenler koşarak yanımıza geldi. Yanımıza 45 dakika AFAD, UMKE ekipleri geldi. Onlar planlama yaptı. 2 saat orada kaldık. Helikopterle hastaneye kaldırıldım. Ölüm riskiyle karşı karşıyaydım. Yoğun bakıma kaldırdılar. Kaburgalarım kırıldı, ciğerim söndü. Kanamam durunca 3 gün sonra ameliyata alındım. Olaydan 4 ay geçti. 3,5 ayını yatarak geçirdim. Oğlum 10 yaşında, o da yaralandı. Ameliyattan sonra iyileşme sürecim çok ağır oldu. Bu sürede hiçbir şekilde 'Geçmiş olsun' bile denilmedi. İyileşme sürecini kendi maddi imkanlarımla karşıladım. Olay nedeniyle çalışamıyorum. Maddi manevi, bedensel olarak hasar aldım. Kim sorumluysa hepsinden şikayetçiyim" dedi.

YURT DIŞI YASAĞINA DEVAM KARARI

Tutuksuz sanık Mesut Kocagöz'ün avukatı Buğra Özçelik, Kocagöz'ün encümen toplantısı nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirti. Özçelik, Kepez Belediyesi'nin borcu olduğunu, Başkan Kocagöz'ün yurt dışındaki ortaklıklarla görüşerek kredi talebinde bulunması için yurt dışı yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, Mesut Kocagöz'ün yurt dışı yasağının da devam etmesine hükmedip, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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