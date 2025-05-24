Kep Takmış Sevimli At Tarçın, 4500 Öğrencinin Mezuniyet Törenine Katıldı

Kep Takmış Sevimli At Tarçın, 4500 Öğrencinin Mezuniyet Törenine Katıldı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, Tarçın adlı sevimli at, 4500 öğrenciyle birlikte kep takarak ilgi odağı oldu. Mezuniyetin coşkusuna ortak olan at, törenin maskotu haline geldi.

Kep takan sevimli at, 4 bin 500 öğrenci ile birlikte mezun oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi'nden getirilen Tarçın isimli sevimli at takılan kep ile ilgi odağı oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 4 bin 500 öğrenci ile farklı şehirlerden gelen yakınları ESOGÜ Stadyumu'nu doldurdu. Alana ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi'nden getirilen shetland cinsi kısa boylu at ise bütün dikkatleri üzerine çekti. Başında kepi de bulunan 13 yaşındaki atla öğrenciler bol bol fotoğraf çekindi. Her yıl öğrencilerle birlikte mezuniyet törenine katılan at, daha sonra tören alanından ayrıldı.

"Mezuniyet törenlerinin maskotu oldu diyebiliriz"

Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Danışan, "Tarçın, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi uygulama atlarındandır. Yetişkin halde bu boydadırlar. Gördüğünüz gibi çok sevecen. Tarçın her yıl mezunlarımızla birlikte mezun oluyor. Mezuniyet törenlerinin maskotu oldu diyebiliriz. Herkes çok mutlu. Çünkü insan hayvan etkileşiminde atların rolü çok önemli, büyük. Tarihsel süreçte de bizlerle beraberlerdi. 7'den 77'ye herkesin tepkisi çok olumlu yönde oluyor" dedi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Memet Çelik ise şöyle konuştu:

"Bugün Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun oluyorum. Mezun olduktan sonra serbest çalışmak ya da ofis açmak istiyorum. Aslında mezuniyetin hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Mezuniyet günü gelince herkesin ailesini de burada görünce insan daha duygulu ve coşkulu hissediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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