Kenyalı aileler, Ukrayna'daki savaşa gönderilen evlatlarının geri getirilmesini istedi

Kenyalı aileler, Rusya'da iş vaadiyle kandırılarak Ukrayna'daki savaşa gönderilen evlatlarının geri getirilmesi için parlamento nezdinde dilekçe sundu. Gösteri düzenleyen aileler, mağdurların geri dönmesini ve buna karışanların yargılanmasını talep etti.

Kenyalı aileler, Rusya'da iş vaadiyle kandırılarak Ukrayna'daki savaşa gönderilen evlatlarının geri getirilmesi için parlamentoya dilekçe sundu.

Kenya basınındaki haberlere göre, başkent Nairobi'de bir araya gelen Kenyalı asker yakınları, gösteri düzenleyerek savaşa gönderilen yakınlarının ülkeye dönmesini talep etti.

Yaralanan, kayıp veya hayatını kaybetmiş oğullarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kenyalılar ve aileleri, Rusya ordusuna alınan oğullarının adaletini istiyor." yazılı pankartlar taşıdı.

Aileler, Rusya'da iş vaadiyle kandırılarak Ukrayna'daki savaşa gönderilen oğullarının geri getirilmesi için parlamentoya dilekçe sundu.

Kenyalı aileler, bu suça karışanların "insan ticareti, zorla işe alım ve uluslararası insan hakları ile iş kanunlarının ihlali" suçlarından yargılanmasını talep etti.

Mağdurların güvenli şekilde ülkeye dönmesi için diplomatik çabalar sürüyor

Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdurların güvenli şekilde ülkeye dönmesi için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna'nın Kenya Büyükelçisi Yurii Tokar ise bir Kenyalının savaş esiri olarak tutulduğunu ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca esirlerin genellikle savaş sonunda serbest bırakıldığını kaydetti.

Şubatta parlamentoya sunulan raporda, Ukrayna'da Rusya safında savaşmak üzere 1000'den fazla Kenyalının işe alındığı, en az 89'unun halen cephede bulunduğu, bir kişinin öldüğü, 39'unun hastanede tedavi gördüğü, 28'inin kayıp olduğu ve bazılarının ülkelerine döndüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Şimdiye kadar olayla bağlantılı 2 kişi "insan ticareti" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
