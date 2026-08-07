Kenya'da Fil Ölümleri 16'ya Yükseldi

Kenya'da 24 Haziran'dan bu yana ölen fil sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Kenya Yaban Hayatı Servisinden (KWS) yapılan açıklamada, Amboseli ve çevresinde yaşanan 16 fil ölümüne ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Bölgede, ilk fil ölümünün 24 Haziran'da kayda geçtiği, bir filin daha ölmesiyle ise bu sayının 16'ya yükseldiği aktarıldı.

Ölen fillerin çoğunun dişi ve yavrulardan oluştuğu, bazı hayvanlarda ölümden önce güçsüzlük, kısmi felç ve solunum güçlüğü görüldüğü ifade edildi.

Nairobi Üniversitesinde yapılan ilk laboratuvar incelemelerinde, bazı örneklerde siyanüre rastlandığı ancak kesin ölüm nedeninin ve siyanürün kaynağının belirlenmesi için testlerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bulaşıcı bir hastalığa ilişkin bulguya rastlanmadığını, bölgedeki su, toprak ve bitkilerden alınan örneklerin de incelendiğini bildirdi.

KWS, bölgede devriyelerin ve veteriner kontrollerinin artırıldığını belirterek Amboseli Ulusal Parkı'nın ziyaretçilere açık ve güvenli olduğunu kaydetti.

Bölgedeki çiftçiler iddialara karşı çıkıyor

Amboseli çevresindeki çiftçiler, "fil ölümlerinin tarımda kullanılan kimyasallardan kaynaklandığı" yönündeki iddiaları reddetti.

Bazı fillerin midelerinde domates bulunduğu ve ilk testlerde siyanüre rastlandığı belirtilirken yetkililer maddenin kaynağının henüz belirlenemediğini açıkladı.

Kaynak: AA