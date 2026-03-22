Kenya'da Nairobi Barajı'nın taşma riski sebebiyle halka tahliye uyarısı yapıldı

Kenya hükümeti, başkentteki Nairobi Barajı'nın taşma riski nedeniyle bölge halkına acil tahliye çağrısında bulundu.

Kenya Su Kaynakları Otoritesinden yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışların barajdaki su seviyesini hızla yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, başkentte bulunan Nairobi Barajı'nda su seviyesinin kritik düzeye ulaşması nedeniyle barajın taşma veya setinin zarar görme ihtimaline karşı, aşağı kesimlerde yaşayan vatandaşlara acil tahliye çağrısında bulunuldu.

Özellikle Kibera başta olmak üzere Nyayo Highrise, Dam Estate, Lang'ata, Nairobi West ve Madaraka bölgelerinde yaşayanların derhal daha yüksek ve güvenli alanlara geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Baraj suyunun aktığı yönde yaşayan veya faaliyet gösteren herkesin dikkatli olması ve yüksek bölgelere tahliye olması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kenya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise 19-24 Mart'ta ülkenin birçok bölgesinde 24 saat içinde 20 milimetreyi aşan yoğun yağış beklendiği kaydedildi.

Kenya'da 6 Mart'ta başlayan şiddetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açması nedeniyle 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.