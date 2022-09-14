Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ishanguliyev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Takdimin ardından Ishanguliyev ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi???????.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel