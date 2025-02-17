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ABD'de sel felaketi: Can kaybı 10'a yükseldi

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ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı. Kentucky ve Georgia eyaletlerinde artan yağışlar bazı bölgelerde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Kentucky ve Georgia eyaleti yetkilileri, hafta sonu yaşanan seller nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 10'a çıktığını açıkladı.

TOPLAM 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, seller nedeniyle 9 kişinin öldüğünü ve 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Georgia eyaleti yetkilileri ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı. Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.


ABD'de sel felaketi: Can kaybı 10'a yükseldi
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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