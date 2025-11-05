Haberler

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 512 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 51 ildeki 512 taşınmazın açık artırma ile satışını gerçekleştirecek. İhaleler, 18-19 Kasım'da yapılacak ve peşin ödemelerde indirim imkanı sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 51 ildeki 512 taşınmaz açık artırma yönetimi ile satışa sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 51 ilde mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki 512 taşınmaz satışa sunulacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
