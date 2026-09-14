Haberler

Kenenin ısırdığı kadın hastanede öldü

Kenenin ısırdığı kadın hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇORUM’un Alaca ilçesi Akçiçek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇORUM'un Alaca ilçesi Akçiçek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kene tarafından ısırılan Zeliha Polat, rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Polat, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Polat, 3 gün yoğun bakımda tutuldu. Zeliha Polat, bu sabah yaşamını yitirdi. Polat, öğle vakti Akçiçek köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Fotoğrafını çaldı, çıplak vücuda monte etti! Ceza onandı
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler