Kene popülasyonunu azaltmak için 1000 adet sülün doğaya salındı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kene popülasyonunu azaltmak için yaklaşık 1000 adet sülün doğal yaşama salındı.

Zonguldak Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından bölgede kene sayısının azaltılması amacıyla il genelinde yaklaşık 1000 adet Sülün kuşu doğaya salındı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik ve il protokolü Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'ne gelerek bir miktar sülünü ormanlık alana saldı. Kafeslerinden çıkarılan sülünler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Zonguldak Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, Ortaköy Köyü'ne salınan Sülün kuşlarının bölgede Hasbeyler, Düzpelit, Sütlüce ve Kayalıdere Köyü gibi yaklaşık 6 köye hitap edeceğini söyledi. Doğaya salınan Sülün kuşlarının izleneceğini ve hayata tutunmaları halinde sayılarının artırılabileceğini belirten Tetik "Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün biyolojik çeşitliliği koruma ve devam ettirme adı altında Zonguldak'ta Sülün salımı yaptık. Toplamda 1000 adet Sülün saldık. Bu Orta Köyde, 6 köye hitap eden bu noktada 200 adet sülün salmış olduk. Bilindiği gibi Sülünler doğal dengede en çok kene yediği için faydalı. Günde yaklaşık 500 ile 1000 arası kene yiyebiliyor" dedi. Bölgede Sülünlerin yaşamlarının takibi ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla farklı noktalara çok sayıda foto kapan yerleştirildiği belirtildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.