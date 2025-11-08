Haberler

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini böyle darbetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısa süre önce evden çıkarılan kiracı, caddede karşılaştığı eski ev sahibini darbetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde M.K., eski ev sahibi M.Ş.'yi yumruk darbeleriyle darp etti.
  • M.Ş., aldığı darbeler sonucu yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • M.K., olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde M.K. isimli kişi iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı.

KENDİSİNİ EVDEN ÇIKARAN EV SAHİBİNİ DARBETTİ

Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.'ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
