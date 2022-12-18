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Kendisini dünyadan soyutlayan genç, muhabirin "Kaç yılındayız" sorusuna bomba yanıt verdi

Güncel Haberler

Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda görüntülenme aldı. Kendisini dünya yaşamından soyutladığını ve hiçbir teknolojik ürün kullanmadığını belirten bir vatandaş, muhabirin "Hangi yıldayız?" sorusuna "6 bin desem..."diye yanıt verdi.

Muhabirin "2023'te asgari ücret ne kadar olmalı" sorusunu yönelttiği bir vatandaş, röportaja damga vurdu.

"6 BİN YILINDAYIZ"

Kendisini "Modern" yaşamdan soyutlayan ve hiçbir teknolojik aracı kullanmadığını belirten vatandaş, "6 bin desem..." yanıtı verdi.

2023'E GİRECEĞİMİZİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

Hangi yılda olduğunu bilemeyen ve 2023'e gireceğimizi öğrenen vatandaş büyük bir şaşkınlık yaşadı, ardından 2023 hedeflerini anlattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Güncel Haberler

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