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Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

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Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizlerle dolandıran 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli bir adrese gitti.

Adresteki kişiyi kamu görevlisi olduklarına inandıran şüpheliler, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kayıplara karıştı.

Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Kaçış güzergahı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı.

Çalışmaların ardından bir berber dükkanında arama yapan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdura ait ziynet eşyası ve dövizlerin saklandığı yeri de tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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