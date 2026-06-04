Ordu'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

ORDU'da telefonla aradığı kişileri kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A. (19), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yaşayan S.Ç.'nin (67), telefonla aranarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin T.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Ordu kent merkezindeki operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira, 9 altın bilezik, 1 çift küpe, 1 yüzük, 1 alyans, 1 kolye, 1 kolye ucu, 1 tablet ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar ise ekipler tarafından S.Ç.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı