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Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiden 500 gram altın ve 170 bin lira nakit para alan zanlı, Bursa'ya giderken Gebze'de yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 500 gram altın ve 170 bin lira nakit para verdi.

Altın ve paraları teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

Araştırma sonucu eve gelip altın ve paraları teslim alan kişinin S.K. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi dün otobüsle Bursa'ya gittiği sırada Gebze'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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