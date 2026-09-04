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Kırıkkale'de 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari, Annesinin Evinde Yakalandı

Kırıkkale'de 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari, Annesinin Evinde Yakalandı
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Kırıkkale'de, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'te cezaevinden firar eden A.M., İstanbul'da otellere kayıt yaptırdıktan sonra Yahşihan'da annesinin evinde saklanırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

KIRIKKALE'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'daki farklı otellere kayıt yaptırdığı belirlenen cezaevi firarisi A.M., Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 2023 yılında cezaevinden firar eden ve 3 yıldır aranan A.M.'nin İstanbul'da farklı otellerde kayıt yaptırdığı ancak Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. İncelemede, firari hükümlünün Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., gözaltına alındı. Hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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