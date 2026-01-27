Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaz örtüyle kaplandı

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve çevresi, son günlerde etkisini gösteren karın ardından beyaza büründü.

Hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından kırsalda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.

Bahçesindeki birçok objenin kar altında kaldığı müze, dronla görüntülendi.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde kurulan kültürevi, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" kazanan müze, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü"ne, 2023'te ise "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü.