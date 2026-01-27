Haberler

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaz örtüyle kaplandı

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaz örtüyle kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Müze, kültürel zenginlikleri ve ödülleriyle dikkat çekiyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve çevresi, son günlerde etkisini gösteren karın ardından beyaza büründü.

Hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından kırsalda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.

Bahçesindeki birçok objenin kar altında kaldığı müze, dronla görüntülendi.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde kurulan kültürevi, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" kazanan müze, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü"ne, 2023'te ise "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası