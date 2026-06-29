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Adana'da kemerine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

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Adana'da kemerine gizlediği 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hapı satarken yakalanan O.K., 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kemerine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 3 Ekim 2025'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde Onur Mahallesi'nde gece vakti O.K'nın pantolonunun kemer kısmına gizlediği 30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hapı bir deponun arka kısmında bekleyen R.S'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak O.K'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık O.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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