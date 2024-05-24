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Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir su ikmal aracı ve yangın işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2,5 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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