Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli T.Ö.'nün adresine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 7 av tüfeği, kılıç, tabanca ve tüfeklere ait 1905 fişek, 179 boş kovan, 19 kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel