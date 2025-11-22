Haberler

Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli T.Ö.'nün adresine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 7 av tüfeği, kılıç, tabanca ve tüfeklere ait 1905 fişek, 179 boş kovan, 19 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
