Kemer'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Bostanlık Koyu yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Bostanlık Koyu yolundaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.