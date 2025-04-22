Kemer'de Öğrenciler Protokolü Devraldı ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte temsilen protokolü devralan öğrenciler, 'asayiş' toplantısı gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri 9 yaşındaki Osman Mete Türk Kemer Kaymakamı, 9 yaşındaki Masal Sayan cumhuriyet başsavcısı, Göynük Atatürk İlkokulu'ndan 9 yaşındaki Eymen Ceyhan ilçe jandarma komutanı, 9 yaşındaki Akif Bıldırcın ilçe emniyet müdürü ve 9 yaşındaki Duru Eren ise ilçe sahil güvenlik komutanlığı makamlarına geçti.

Makamları temsilen devralan öğrenciler, hazırlanan kıyafetleri giyerek protokol üyelerinin aracıyla okuldan Hükümet Konağı'na geldi. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanan öğrenci protokol üyeleri kaymakamın makam odasına geçti. Temsili kaymakam Osman Mete Türk ve temsili cumhuriyet başsavcısı Masal Sayan tarafından karşılanan protokol üyeleri ardından asayiş toplantısı yaptı.

Osman Mete Türk, "23 Nisan 2025 günü itibarıyla Kemer Kaymakamı olarak ilçe asayiş toplantısını başlatıyorum. Turizm sezonunu başladığı bu dönemde yurt içi ve yurt dışından gelecek olan tüm misafirlerimiz ve halkımızın güvenliği için güvenlik tedbirlerini almak üzere toplanmış bulunuyoruz" dedi. Akif Bıldırcın ise "Emniyet görev bölgemiz dahilinde tedbirler alınmaktadır arz ederim" diye konuştu. Eymen Ceylan da ilçede jandarma olarak görev bölgesinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Duru Eren de "Akdeniz'in incisi Kemer sahillerimizde Beldibi'nden Çıralı'ya kadar Mavi Vatan da tüm güvenlik tedbirlerini almaktayız" diye konuştu.

Masal Sayan, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet temsilcileri olarak anayasamızın ve temel hak ve özgürlüklerin her zam takipçisiyiz" dedi. Osman Mete Türk de "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi ilelebet yaşasın. Nice yüz yıllara. Teşekkür ederim" dedi.

Toplantının ardından Kaymakamı Ahmet Solmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Solmaz, "Bu yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi makamlarımızı çocuklarımıza emanet etmenin yanında farklılık olsun dedik ve ilçemizde her hafta yapmış olduğumuz asayiş toplantımızı bizleri temsil eden kardeşlerimizin yapmaları için bir planlama yaptık" diye konuştu.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,