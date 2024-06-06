Kemer'de öğrenciler Kültür Festivali'nde eğlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Kültür Festivali düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile müftülük işbirliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, İlçe Müftüsü Recep Balaban ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lise ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler, festival kapsamında çeşitli spor ve izcilik faaliyetleri yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Festival sonunda öğrencilere Diyanet yayınlarından kitaplar hediye edidi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekar, öğrencileri ilim ve bilimin ışığında yetiştirirken değerlere de sahip çıkmaları konusunda eğitici faaliyetler yaptıklarını söyledi.