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Kemer'de Kıyıya Vuran Ölü Yunus Bulundu

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Antalya'nın Kemer ilçesinde Ayışığı Koyu sahilinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ölü bir yunus bulundu. Kemer Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınan yunusun kafa travması ve enfeksiyon sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Ayışığı Koyu sahilinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü yunusu görenler durumu Kemer Belediyesine bildirdi.

Bölgeye gelen Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından yunusu sahilden götürdü.

Yunusun, kafa travması ve enfeksiyon sonucu öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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