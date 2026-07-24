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Kemer'de kaçak sigara ve elektronik ürün operasyonu

Kemer'de kaçak sigara ve elektronik ürün operasyonu
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Antalya'nın Kemer ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 102 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara, 101 paket ısıtılmış tütün, 20 paket cinsel içerikli ürün ve 68 elektronik ürün ele geçirildi. Operasyon, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir işletmede arama gerçekleştirdi.

Aramada, 102 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara, 101 paket ısıtılmış tütün, 20 paket cinsel içerikli ürün ile 68 elektronik ürün ele geçirildi.

Kaynak: AA
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