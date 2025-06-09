Kemer'de Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Kuzdere Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve evlere sıçramadan söndürüldü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kuzdere Mahallesi Karataş mevkisinde yerleşim yerinin arasındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Kemer Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri ile belediye personeli, söndürme çalışmasına destek verdi.
Alevler, evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel