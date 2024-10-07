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Kemalpaşa'da Yaralı Geyik Kurtarıldı

Kemalpaşa'da Yaralı Geyik Kurtarıldı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikanın bahçesine inen yaralı geyik, işçilerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı.

Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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