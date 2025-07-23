Kemalpaşa'da Tır Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Karabel mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler ormana sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yolda trafik yeniden açıldı.