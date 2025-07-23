Kemalpaşa'da Tır Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan tır yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı ancak havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Karabel mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler ormana sıçradı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yolda trafik yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel