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Kemalpaşa'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Kemalpaşa'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

M.Ş'nin kullandığı 35 BFG 783 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 35 S 00972 plakalı minibüsle Kemalpaşa OSB Mahallesi KOSBİ kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan ve ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan M.Ş, C.A, F.Ö, C.G. ve A.Ş. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü ulaşım sağlanan kara yolu, çarpma esnasında devrilen minibüs ile otomobilin çekilmesiyle trafik akışına açıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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