Haberler

İzmir'de tırdaki kimyasal madde sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de tırdaki kimyasal madde sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depodaki tırdan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 işçi, baş dönmesi ve gözlerde kızarıklık gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depodaki tırdan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 işçi hastaneye başvurdu.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 işçi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle çevredeki hastanelere başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İncelemede, antrepo sahasında bulunan bir tırdaki varilden kimyasal madde sızıntısı tespit edildi.

AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin karakteristik keskin bir kokuya sahip, renksiz, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı olduğu, sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.

Hastanelere başvuran 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
title