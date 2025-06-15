Kemalpaşa'da Boş Arazide Yangın Çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenmiş Mahallesi'ndeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel