Kemalpaşa'da Bahçede Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltında

Kemalpaşa'da Bahçede Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan bir şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Özel'in iddiası başını yaktı! Bakanlıktan Mücahit Birinci kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.