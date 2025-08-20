Kemalpaşa'da Bahçede Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan bir şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel