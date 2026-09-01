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Kemalpaşa'da yeni adli yıl töreni

Kemalpaşa'da yeni adli yıl töreni
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Adliyedeki programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Bilen, yeni adli yılın ilçeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Daştan'dan ziyaret

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Başsavcı Bilen'i makamında ziyaret etti.

Daştan, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
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