İzmir'de 21 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta 21 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda takibe alınan bir araç Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.