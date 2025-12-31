Haberler

İzmir'de 21 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

İzmir'de 21 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta 21 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan bir araç Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü