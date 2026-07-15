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Kemalpaşa'da 15 Temmuz Anma Programı

Kemalpaşa'da 15 Temmuz Anma Programı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Kaymakam Okan Daştan, milletin FETÖ darbe girişimine karşı direnişini vurguladı. Programda şiirler, belgesel, resim sergisi, dua ve şehit kabirlerine karanfil bırakma etkinlikleri yer aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programda konuşan Kaymakam Okan Daştan, Türk milletinin tarihteki cesaret ve özverisini 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterdiğini söyledi.

Milletin, FETÖ'nün silahları karşısında canından, canından değerli evlatlarından vazgeçtiğini, ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmediğini ifade eden Daştan, "15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan, şerefli bir direniş örneğidir." dedi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, "15 Temmuz" konulu belgesel izlendi, resim sergisi ziyaret edildi, şehitler için dua edildi.

Cennet Bahçesi Kabristanı'nda düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ayrıca şehitler için mevlit okutuldu, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
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